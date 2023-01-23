Стать звездой телеэкранов может каждый: секрет успеха оказался прост

Многие звезды отечественного спорта после завершения карьеры «переключаются» на телевидение. Примеров тому огромное множество. Известная гимнастка и обладательница олимпийского серебра Яна Батыршина рассказала, как перестроиться с одной профессии на другую.

В свое время спортсменка была одной из главных соперниц Алины Кабаевой. Обе гимнастки тренировалась под руководством Ирины Винер и достигли невероятных карьерных высот. На счету Батыршиной не только олимпийская медаль, но и первые места на чемпионатах мира.

После спортивной карьеры Яна стала звездой телевидения. Ее дебютом было появление в одном из выпусков шоу «До 16 и старше», после которого ей позвонили и предложили вести спортивную рубрику. Затем последовали и другие успешные проекты.

Батыршина уверена, что стать телезвездой может каждая спортсменка, главное — забыть о своих прежних титулах и начать все с нуля. А этого простого понимания не хватает многим нынешним чемпионкам, «переключившимся» на ТВ. Достаточно вспомнить, как зрители, коллеги и особенно Дмитрий Губерниев критикуют фигуристку Алину Загитову. О рецепте успеха в новой профессии звезда гимнастики рассказала журналистам портала BLITZ+.