Стать вторым Дэвидом Бекхэмом не удалось: посмотрите, на что потрачены 30 000 долларов (фото)
Операция не принесла фанату ожидаемый результат.
Есть немало примеров того, как поклонники готовы тратить огромные деньги и рисковать собственным здоровьем, чтобы стать копией своего кумира. Нашелся такой безумный фанат и у Дэвида Бекхэма.
Джек Джонсон твердо решил, что хочет себе внешность известного футболиста, и отправился за помощью к пластическим хирургам. В результате он потратил 30 тысяч долларов, но стать вторым Бекхэмом не удалось. В Сети шутят, что теперь фанат спортсмена напоминает Ким Чен Ына.
Между тем Джонсон не опускает руки. Несмотря на неудовлетворительный результат операции, он готов и дальше идти к своей цели.
«Я понимаю, что в настоящий момент не похож на Дэвида, но я все равно чувствую себя счастливым. Я люблю себя, но все же хочу выглядеть как Бекхэм. Даже люди, которые не считают себя его поклонниками, не могут сказать, что он непривлекательный», — объяснил свою позицию Джек.