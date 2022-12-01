Стать вторым Дэвидом Бекхэмом не удалось: посмотрите, на что потрачены 30 000 долларов (фото)

Есть немало примеров того, как поклонники готовы тратить огромные деньги и рисковать собственным здоровьем, чтобы стать копией своего кумира. Нашелся такой безумный фанат и у Дэвида Бекхэма.

Джек Джонсон твердо решил, что хочет себе внешность известного футболиста, и отправился за помощью к пластическим хирургам. В результате он потратил 30 тысяч долларов, но стать вторым Бекхэмом не удалось. В Сети шутят, что теперь фанат спортсмена напоминает Ким Чен Ына.

Между тем Джонсон не опускает руки. Несмотря на неудовлетворительный результат операции, он готов и дальше идти к своей цели.