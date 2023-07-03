Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стать великой актрисой не смогла: как изменилась и куда пропала звезда «Бедной Саши»

Стать великой актрисой не смогла: как изменилась и куда пропала звезда «Бедной Саши»

3 июля 2023 09:30
Стать великой актрисой не смогла: как изменилась и куда пропала звезда «Бедной Саши»

Вышла замуж и уехала на чужбину.

В 1997 году на экраны вышла лирическая комедия «Бедная Саша». Среди актерского ансамбля звезд выделялась 12-летняя Юлия Чернова. Школьница справилась с работой не хуже именитых взрослых коллег.

Спустя время артистка поступила в ГИТИС, однако режиссеры не спешили с предложениями. На счету Черновой всего восемь ролей в кино и ни одного громкого проекта. Несколько лет актриса играла в «Театре, которого нет».

Оставив сцену, бывшая звезда решила перебраться с мужем и дочерью в Люксембург.

Теперь эмигрантка носит фамилию супруга — Острецова и занимается собственной театральной студией для детей и взрослых.

Фото: кадр из фильма "Бедная Саша" (1997)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше