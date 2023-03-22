Стать актрисой помешала мечта: где сейчас Туся из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Премьера фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.» наделала немало шума в СССР. В картине засветилось множество подающих большие надежды актеров, но построить действительно успешную карьеру почти никому из них не удалось. Не стала большой звездой и Наталья Журавлева, воплотившая Татьяну Ищенко.

Когда артистка получила приглашение на съемочную площадку, то была обычной питерской 10-классницей. Журавлева не мечтала покорить отечественный кинематограф, и съемки в картине не заразили ее любовью к актерской профессии.

Окончив школу, звезда экрана поступила не в театральный, а на факультет приборостроения биомедицинской и экологической инженерии, что и было ее главной мечтой. Наладила знаменитость и личную жизнь — вышла замуж, стала мамой, а впоследствии и бабушкой.

Журавлева не пожалела о том, что не связала свою жизнь с кино. Тем не менее она призналась, что съемки в мелодраме о советских школьниках стали для нее прекрасным и незабываемым опытом.