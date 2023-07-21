Стас Пьеха сдал ДНК-тест и выяснил кое-что невероятное о себе: никто такого не ожидал

Долгие годы генетические тесты не теряют своей актуальности. Миллионы людей стремятся узнать о своих болезнях и предрасположенностях, поэтому обращаются за помощью к специалистам. Исключением не оказался и Стас Пьеха, ставший героем программы «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской.

Как оказалось, Пьехе запрещено увлекаться вредной едой, так как он будет стремительно набирать лишний вес. Это связано с геном PPARG, активность которого приводит к ожирению.

Также специалисты выяснили, что певец на генетическом уровне прекрасно распознает ноты и тона, так как у него особый вариант гена D2. Помимо этого, Пьеха обладает повышенной эмпатией и чуткостью, поэтому мог бы стать прекрасным психологом.

Ответили эксперты и на один из самых популярных запросов. Как оказалось, у музыканта нет шансов умереть молодым, если он будет вести правильный образ жизни. У него активен ген долголетия, что позволит ему отпраздновать свое 100-летие.

Сам Пьеха остался доволен результатами теста. Он поблагодарил команду шоу и отметил, что узнал о себе факты, о которых даже не догадывался.