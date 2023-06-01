Стас Пьеха до 14 лет не знал отца: почему мужчина живет в нищете, но ему нет смысла помогать

Пятрас Герулис был известным артистом. Правда, слава его оборвалась в момент развода с Илоной Броневицкой. Но просто развод был половиной беды. Герулис бросил любимую женщину с пятимесячным младенцем на руках. Нет ничего удивительного в том, что Броневицкая посчитала излишним рассказывать наследнику о том, кем является его отец.

Однако через 13 лет встреча все же состоялась. Правда, не судьбоносная и не трогательная. Мать предложила Стасу Пьехе погостить у отца в Литве, и он поехал в гости к мужчине, которого ни разу не видел в глаза. Ничего хорошего из этой встречи не вышло, и теплых чувств друг к другу мужчина и мальчик проявить не смогли.

Затем Пьеха и Герулис встретились в канун совершеннолетия парня. А затем на одном из концертов, Пьехе тогда было 23, Герулис подошел к сыну и осыпал его комплиментами.

Чуть позже выяснилось, что у отца артиста серьезные проблемы со здоровьем — психическое заболевание, а карьера идет под откос. Тогда заботы по содержанию нерадивого родственника взял на себя состоятельный певец. Правда, делал и делает он это не из любви, ведь теплых отношений между папой и сыном так и не завязалось, а из чувства долга, который не позволяет Стасу Пьехе бросить биологического папу в беде.