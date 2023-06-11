Стас Каримов из «Дома-2» женил на себе бизнес-леди: вот как она выглядит

Близнецы Стас и Оскар Каримовы были ярчайшими звездами «Дома-2» еще на заре проекта. Многие девушки хотели отношений с видными красавцами, но в итоге Каримовы устроили свою личную жизнь за периметром телестройки.

Недавно стало известно, что 42-летний Стас женился на бизнесвумен Софье Молчановой. Пассия Каримова является руководителем студий по джампинг-фитнесу. Молодожены отметили торжество в Москве. Счастливый Стас поделился свадебным фото с подписчиками и показал свою красавицу-жену: эта яркая эффектная блондинка может покорить любого.

Совсем скоро супруги станут родителями. Софья находится уже на солидном сроке, и ее живот не скрыло даже свадебное платье свободного кроя.

Это уже второй брак на счету Каримова. Первая жена Елена родила от Стаса дочку Уму. Отец запрещает смотреть ей «Дом-2» и называет проект дурдомом. По его словам, раньше телешоу было интересным и экспериментальным, но теперь туда приходит лишь «сброд».