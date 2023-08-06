«Старый маразматик»: скандал вокруг семьи Тепляковых набирает обороты

История девочки-гения Алисы Тепляковой, которая в 8 лет смогла закончить школу и поступить в МГУ имени Ломоносова, продолжает греметь на всю страну. Многие люди критикуют систему, благодаря которой девочка получает образование. Причем против метода ее отца Евгения Теплякова высказываются как простые россияне, так и люди науки.

В частности, широкую огласку получили слова заведующего кафедрой психологии личности МГУ, академика Александра Асмолова. Он в очередной раз осудил Теплякова-старшего, который, по мнению ученого, превратил девочку в проект для заработка денег. Академик назвал отца Алисы преступником.

Евгений Тепляков не стал молчать и в ответ записал видеообращение на Ютуб-канале «Учимся с Алисой»

В нем он намекнул, что профессор, которому 80 лет, уже слишком стар и не понимает, о чем говорит. А также сказал, что не будет опускаться до ответных оскорблений и называть Асмолова старым маразматиком и другими нелицеприятными эпитетами.