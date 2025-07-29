Старый комикс на новый лад помог Disney собрать 3 млрд долларов: «Фантастическую четверку» определенно стоит посмотреть в кино

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стартовала с размахом — и помогла Disney первыми среди киностудий собрать 3 миллиарда в 2025 году. На афишах четверо членов команды в обтягивающих трико, сюжет до боли знакомый, но зрители клюнули.

Сколько собрал комикс

Касса — 218 миллионов за уик-енд. И это без инфляции и премьеры в Китае. Disney знала, куда бьёт.

Новая «Фантастическая четвёрка» начала бодро, будто не было до этого целой фазы провальных фильмов и общей усталости зрителей от супергероики.

А тут почти вторичный фильм о вторжении Галактуса и Серебрянного серфера. 118 миллионов в США, ещё сотка — из остального мира.

И вот она — первая в 2025-м студия, перешагнувшая 3 миллиарда долларов сборов.

Рейтинги новинки

Фильм, если что, не революция. Но 87% на Rotten Tomatoes — это уже не шутка. Особенно на фоне того, как зрители охладели к Marvel и DC.

Но кажется незатейливый фильм с предсказуемым (отчасти благодаря спойлерным трейлерам) сюжетом пришелся публике по душе.

«Ведь это уже второй более менее неплохой фильм Марвел. Это что, камбэк получается? После стольких лет?», — пишут фаны на DTF.

Интересно, что старт почти вровень с «Суперменом» Джеймса Ганна — у него было 220 на старте. Но через три недели у «Супса» 500 миллионов, а про него уже почти забыли. А вот «Четвёрка» — на коне и только начинает хайповать.

На общем фоне она выглядит лидером летнего проката: «Формула-1» с Питтом держит 509 миллионов, но всё равно как будто буксует. «Мир Юрского периода» — 718, но уже в четвёртую неделю. «Смурфики» радуются 69 миллионам.

В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3.

Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги».