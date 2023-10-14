«Старый и страшный»: женой Евстигнеева была красавица, которая ненавидела актера

Евгений Евстигнеев был женат на Галине Волчек, когда приударил за молоденькой коллегой по цеху. В театре на общих собраниях он садился позади красавицы и дул ей в шейку. В своем пальто она находила записки от ухажера, к которому испытывала отвращение.

Впервые Лилия Журкина увидела его в спектакле «Голый король». И тогда подумала: «Господи, какой старый и страшный». Актриса еще не знала, что это ее будущий муж, которого она будет ненавидеть всю жизнь. Кажется, знаменитость и сама не поняла, как согласилась выйти замуж за мужчину, который был на 11 лет старше. В браке у супругов родилась дочь Мария. Но быть домохозяйкой Лиля не хотела — не давали амбиции.

Обладая весьма привлекательной внешностью, артистка все никак не могла добиться громкой славы. Между тем популярность Евстигнеева росла не по дням, а по часам. И это сильно нервировало его жену. Журкина откровенно завидовала избраннику и не упускала возможности его подколоть. Выбивать роли для возлюбленной в театре Евгений Александрович считал ниже своего достоинства, а вот кинорежиссеров, по слухам, просил быть более благосклонными к его пассии. Но это не помогло.

Вместе они прожили 23 года, а расстались по той же причине, по которой и сошлись. Артист снова влюбился и оставил супругу ради того, чтобы жениться на Ирине Цывиной.