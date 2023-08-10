Старят и полнят: женщинам в возрасте 50+ пора выбросить вещи из такой ткани

Женщинам в любом возрасте хочется выглядеть великолепно. Но большинство прекрасных дам в погоне за молодостью и привлекательностью совершают досадную ошибку. И в результате превращаются в настоящее посмешище.

Среди женщин 50+ популярны наряды из атласной и шелковой ткани. Однако носить вещи из такого материала возрастным представительницам прекрасного пола противопоказано. Об этом заявил историк моды Александр Васильев.

По словам стилиста, блестящие ткани визуально добавляют объем, поэтому сильно полнят. От лишнего веса в свою очередь возникает другой побочный эффект. «Мнимые» избыточные килограммы делают любую женщину старше. Вот почему даже тем, кому едва исполнилось 30 лет, стоит быть аккуратными с шелком и атласом.

По уверению эксперта, лучше отдавать предпочтение матовым тканям, поскольку тогда возраст будет незаметен.