Старят и полнят: от этих осенних вещей нужно избавиться всем женщинам в возрасте 50+

Модницы постепенно готовятся к осени и уже начинают обновлять гардероб. Однако желание идти в ногу со временем и соответствовать современным трендам часто играет с женщинами за 50 лет злую шутку.

Дело в том, что многие модели ориентированы на более молодых девушек и смотрятся неуместно на дамах постарше. Например, в этом сезоне в моду, которая, как известно, циклична, возвращаются некоторые вещи из нулевых: джинсы и брюки с низкой посадкой. Но они подойдут только обладательницам идеальных фигур до 40 лет.

Более зрелым женщинам лучше остановить свой выбор на более классических вариантах со средней или высокой посадкой.

То же самое касается и мини-юбок. Чтобы не выглядеть глупо и неуместно, стилисты рекомендуют не экспериментировать с длиной и остановиться на моделях ниже колен, которые по-прежнему в тренде. Наконец, не стоит покупать одежду из прозрачных тканей. Если хочется сделать образ более откровенным, можно приобрести платья и блузки с декольте или фигурным вырезом.