Старят даже студенток: от этих вещей, которые есть в каждом гардеробе, пора избавиться

В любые времена женщины пытаются найти полезные хитрости, которые помогли бы замедлить ход старения. Далеко не всегда нужно решаться на пластические операции. Иногда достаточно выбросить из гардероба вещи, которые сами по себе заставляют казаться старше.

Во-первых, стоит избавиться от одежды черного цвета. Этот оттенок создает невыгодную тень на лице и подчеркивает морщины, пигментные пятна и синяки под глазами.

Во-вторых, важно осторожнее обращаться с вещами в стиле оверсайз. Мешковатая одежда может сделать тело визуально еще более крупным и бесформенным.

В-третьих, большие сумки темных цветов на длинном ремешке безнадежно старят любой образ. Вместо них лучше предпочесть яркие варианты с короткой ручкой.

Кроме того, стилисты советуют не забывать про нижнее белье. Растянутые и изношенные вещи смещают акценты, портят силуэт и фигуру. Тогда как качественное корректирующее белье позволит выгодно подчеркнуть формы и исправить осанку, избавившись от старческой сгорбленности.