Старушку в «Свадьбе в Малиновке» сыграла девчушка: только взгляните на актрису без грима

Недаром говорят, что наглость — второе счастье. Людмила Алфимова так и осталась бы играть в массовке, если бы не заявила о себе режиссеру. И даже возраст не помешал звезде идти к своей цели.

Андрею Тутышкину пришлось срочно искать замену актрисе, утвержденной на роль матери главной героини. Из-за болезни она отказалась от участия в съемках, и киношник схватился за голову. Первоначальный состав картины полностью его устраивал, но делать было нечего — нужна была другая артистка.

И тут желание примерить на себя образ старушки изъявила Алфимова. На тот момент ей было немного за тридцать. Киношник не верил, что молодая женщина будет убедительной бабушкой. Но Людмиле Ивановне удалось найти нужные аргументы. Она превосходно показала себя на пробах. Дальше дело оставалось за гримерами, которые съемочную команду не подвели. В гриме никто не узнавал резко постаревшую девчушку.