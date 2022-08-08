Старушки кусают локти: как сейчас выглядит 75-летняя София Ротару

София Ротару взбудоражила поклонников своим внешним видом. Знаменитость поделилась публикацией впервые за последние полгода.

Вот уже несколько лет артистка не дает больших концертов, предпочитая выступать преимущественно на корпоративах. При этом она в отличие от своих коллег ведет закрытый образ жизни и даже не делится собственными снимками в социальных сетях. Публикации появляются настолько редко, что последняя запись в ее блоге была сделала еще в феврале, а свой портрет Ротару опубликовала в январе этого года. И именно поэтому каждая запись вызывает большой ажиотаж среди фанатов.

На недавней записи артистка красуется в изящном желтом платье. Певица в подписи делится своими мыслями, однако фанаты в первую очередь обратили внимание именно на ее внешний вид. Как отметили поклонники, за последние годы Ротару совершенно не изменилась и перестала стареть. При этом часть пользователей сети уверена, что артистка не пользуется услугами пластических хирургов и просто ухаживает за собой, благодаря чему и сохранила эффектную внешность.