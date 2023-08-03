«Старушка изгаляется»: танцы Навки возмутили людей (видео)

Татьяна Навка показала россиянам пример правильного отношения к жизни. Фигуристка записала видео со своим участием, под которым оставила странное, по мнению многих, обращение к поклонникам.

В кадрах ролика олимпийская чемпионка зажигательно танцует под иностранный хит. Спортсменка заявила, что жить нужно «дерзко», всегда стоя на своем. А еще, по совету Навки, каждый человек должен «с гордостью носить свою корону».

Но поведение знаменитости не вдохновило, а возмутило народ до глубины души. Подписчики признались, что неумелый и неуместный танец Навки им совсем не понравился, как и вся ее жизненная философия.