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«Старушка изгаляется»: танцы Навки возмутили людей (видео)

3 августа 2023 14:30
«Старушка изгаляется»: танцы Навки возмутили людей (видео)

Звезда опозорилась на всю страну.

Татьяна Навка показала россиянам пример правильного отношения к жизни. Фигуристка записала видео со своим участием, под которым оставила странное, по мнению многих, обращение к поклонникам.

В кадрах ролика олимпийская чемпионка зажигательно танцует под иностранный хит. Спортсменка заявила, что жить нужно «дерзко», всегда стоя на своем. А еще, по совету Навки, каждый человек должен «с гордостью носить свою корону».

Но поведение знаменитости не вдохновило, а возмутило народ до глубины души. Подписчики признались, что неумелый и неуместный танец Навки им совсем не понравился, как и вся ее жизненная философия.

«Мартышка», «Последние судороги», «Все кривляется», «Это что? Конвульсии?», «Старушка изгаляется», «Корона не по размеру», — сокрушаются интернет-пользователи под постом супруги Дмитрия Пескова.

Фото: unsplash.com, @NadinStrelets / youtube.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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