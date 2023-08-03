«Старушка изгаляется»: танцы Навки возмутили людей (видео)
Звезда опозорилась на всю страну.
Татьяна Навка показала россиянам пример правильного отношения к жизни. Фигуристка записала видео со своим участием, под которым оставила странное, по мнению многих, обращение к поклонникам.
В кадрах ролика олимпийская чемпионка зажигательно танцует под иностранный хит. Спортсменка заявила, что жить нужно «дерзко», всегда стоя на своем. А еще, по совету Навки, каждый человек должен «с гордостью носить свою корону».
Но поведение знаменитости не вдохновило, а возмутило народ до глубины души. Подписчики признались, что неумелый и неуместный танец Навки им совсем не понравился, как и вся ее жизненная философия.
«Мартышка», «Последние судороги», «Все кривляется», «Это что? Конвульсии?», «Старушка изгаляется», «Корона не по размеру», — сокрушаются интернет-пользователи под постом супруги Дмитрия Пескова.