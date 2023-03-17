«Старушечья» привычка: не поверите, из-за чего Дженнифер Лопес в 53 выглядит на 30

Не каждый согласится на такое.

Дженнифер Лопес в прошлом году исполнилось 53 года. Но звезда по-прежнему выглядит свежо и молодо — на вид ей не больше 30 лет. В чем же секрет?

Дело в том, что Лопес строго придерживается правил, которые многим покажутся занудными или даже «старушечьими». Дженнифер уверена, что без регулярного 8-часового сна все бьюти-советы будет бесполезны. Поэтому певица никогда не засиживается на вечеринках, а старается сбежать домой пораньше, чтобы как следует выспаться.

Помещение для ночного отдыха, как считает артистка, должно быть темным, чтобы в комнату не поступал лишний свет. Это будет гарантией крепкого и здорового сна.

Кроме того, на подобных посиделках Джей Ло категорически отказывается от алкоголя. Поэтому ее невозможно застать с бокалом шампанского в руках. По утрам жена Бена Аффлека старается пить только воду и уже давно исключила из своего рациона кофе.

Также Лопес не ест после 18:30. В течение дня певица позволяет себе перекусы в виде фруктов и протеиновых напитков. Все эти «унылые» привычки Дженнифер — главная составляющая ее неувядающей красоты.