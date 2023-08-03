Старуха с косой отвела еще 30 лет: Шатунов должен был умереть в 90-е

Смерть кумира 80-х Юрия Шатунова стала шоком для всей страны. Экс-солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет, и он был полон надежд и планов.

Мало кто знает, что впервые Шатунов оказался на волоске от смерти еще в пору бурной молодости. Об этом рассказал бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В тот день он вместе с коллективом летел из Сочи в Ереван на концерт. Однако произошло непредвиденное — самолет едва не потерпел катастрофу.

Вот как эту ситуацию описал Разин:

«Пилот не смог убрать переднее шасси, мы летали несколько часов над городом, вырабатывали топливо, потом закрыли аэропорт Сочи, залили бетонку пеной и мы практически брюхом садились».

Разин и Шатунов сидели в первом ряду, а это означает, что и умерли они бы первыми. Продюсер уже прощался с жизнью и понимал, что они испытывают судьбу. К счастью, все обошлось. Самолет не без проблем, но приземлился, а коллектив встретили многочисленные спасатели.

В тот раз Шатунову удалось убежать от «старухи с косой», но спустя 30 лет она его все-таки настигла.