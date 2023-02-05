Старший сын Барановской вырос настоящим красавчиком: россиянки оценили

Отношения Юлии Барановской и Андрея Аршавина сложно называть идеальными, но благодаря этому союзу на свет появилось двое прекрасных детей. Старшим ребёнком стал мальчик Артем, которому уже исполнилось 17 лет. Он с самого детства проявлял творческие способности, и знаменитая мама решила отдать его в детскую театральную студию.

За эти годы сын телеведущей заметно вырос и стал завидным красавцем. Барановская решила поделиться с подписчиками совместными фото, и пользователи, все, как один, заметили преображение Артема.

«Какой красивый парень! Видно, что умен, порядочен, добр и щедр!», «Как здорово видеть красавчика сына и такую молодую мама!», — написали комментаторы.

Многие также отметили, что мальчик стал настоящей копией российского футболиста.