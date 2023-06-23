Старшина Васков должен был быть другим: настоящий сниматься отказался

«...А зори здесь тихие» — одна из популярных советских картин. Мало кто знает, что фильм мог быть совсем другим. Андрей Мартынов, сыгравший старшину Васкова, едва не упустил эту роль.

На роль командира Федота Васкова рассматривали многих актеров, в том числе и уже получивших известность по всему Советскому Союзу. Среди претендентов были Георгий Юматов и Вячеслав Тихонов. Но Юматов не подошел на роль старшины из-за слишком аристократической внешности. Сыграть простого деревенского мужика убедительно он не мог. Вячеслав Тихонов же от роли отказался. Он сделал выбор в пользу «Семнадцати мгновений весны», которые принесли ему всенародную любовь.

Тогда роль предложили молодому Андрею Мартынову. Ему на тот момент было всего 26 лет, из-за чего актер едва не лишился роли: режиссер Станислав Ростоцкий полагал, что возраст не позволит Мартынову убедительно показать характер Васкова. Но после разговора с Андреем Ростоцкий решил дать ему шанс и не прогадал — Мартынов справился с ролью на отлично.