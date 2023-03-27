Старших прячет от публики: сколько всего наследников у Сергея Безрукова

Личная жизнь Сергея Безрукова вполне сгодилась бы для съемок мыльной оперы. Актер не раз был женат, но гораздо больше публику волнует вопрос, связанный с его многочисленными наследниками.

В течение 15 лет артист состоял в браке с Ириной Безруковой. Детей у пары за период совместной жизни так и не появилось. Между тем за два года до официального развода пары в СМИ появилась информация о том, что актер успел дважды стать отцом.

Актриса Кристина Смирнова родила знаменитости дочь Александру и сына Ивана.

Об этом публике поведал не сам Безруков, а его отец. Артист признался, что не отказывался от наследников — он поддерживает общение с ними и оказывает всю необходимую материальную помощь. Однако от широкой общественности актер внебрачных детей скрывает.

Безруков объясняет это тем, что не хочет, чтобы старших наследников противопоставляли другим его детям, рожденным в браке с Анной Матисон. Именно она весной 2016 года стала второй женой актера.