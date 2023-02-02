Старшему сыну Плющенко 16 лет: он вырос полной противоположностью младших братьев

Егор не пошел по стопам отца и почти не общается с ним.

Самым известным из отпрысков прославенного фигуриста стал Гном Гномыч, 10-летний Саша. Не в последнюю очередь из-за активности супруги Плющенко Яны Рудковской. В ее социальных сетях можно увидеть и второго сына — двухлетнего Арсения. Но у Плющенко есть еще один сын, и, если бы он вышел на лед, поклонники именитого спортсмена были бы шокированы.

16-летний Егор — первый сын Плющенко от светской львицы и дочери бизнесмена Марии Ермак. Они расстались 15 лет назад. За это время сын вырос и превратился в юную копию фигуриста: тот же крупный нос, та же линия бровей, и даже тип кожи выглядит одинаковым.

Примечательно, что, в отличие от своих сводных братьев, Егор не стал вставать на коньки. Он выбрал для себя другой спорт — боевые искусства. Старший сын Плющенко занимается самбо, дзюдо и джиу-джитсу и, судя по всему, немало в этом преуспел. С новой семьей отца он знаком, но с отцом общается редко.