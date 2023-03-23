Старшему сыну Олега Табакова 62 года: время его не пощадило (фото)

К детям ныне покойного Олега Табакова приковано повышенное внимание общественности. В СМИ часто упоминают младшего сына режиссера Павла Табакова, решившего развивать актерскую карьеру. Однако у именитого артиста есть и сын Антон, рожденный в его первом браке с Людмилой Крыловой.

Антон Табаков также решил пойти по родительским стопам и освоил профессию актера. Артист служил в «Современнике» и «Табакерке», однако сказать, что он построил блестящую карьеру, нельзя. Впоследствии наследник Олега Павловича решил променять творческую деятельность на коммерческую и занялся ресторанным бизнесом.

Сегодня Антону Табакову 62 года. Вместе с семьей он обосновался во Франции. Первенец именитого режиссера предпочитает вести непубличную жизнь. Тем временем многие интернет-пользователи, глядя на редкие кадры с актером, отмечают, что годы его не пощадили. Звезда экрана заметно постарел и уже не годится для ролей эталонных красавцев.