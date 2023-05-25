Старше покойной матери: при взгляде на дочь Юлии Началовой станет не по себе
Непонятно, куда смотрят стилисты.
Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина активно строит музыкальную карьеру. Девушка унаследовала от матери шикарные вокальные данные и артистизм. Однако не так давно о Вере заговорили в негативном ключе.
Дело в том, что 16-летняя Алдонина выглядит старше, чем ее мать в свои зрелые годы. Виной тому стала не генетика, а неудачно подобранный макияж, укороченная прическа и наряды. Смотреть на это как-то не по себе.
Недавно Вера предстала перед публикой в вечернем платье, которое сильно «утяжелило» ее образ. Макияж Алдониной был слишком насыщенным и состарил девушку лет на 10-15. «Стараниями» стилистов и визажистов красивая и миловидная 16-летняя девушка превратилась в тетку.
Пользователи Сети отреагировали незамедлительно: «Зачем ребенка преподносят как зрелую тетю?», «Стилиста ей надо хорошего». Комментаторы попутно отметили, что сегодня многие юные девушки зачем-то хотят выглядеть старше своих лет.
Вера появилась на свет в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Их союз казался идеальным, но из-за того, что певица часто работала в США, супруги отдалились друг от друга. Началова скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет. После ее смерти Вера стала жить с родителями Юлии.