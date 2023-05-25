Старше покойной матери: при взгляде на дочь Юлии Началовой станет не по себе

Дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина активно строит музыкальную карьеру. Девушка унаследовала от матери шикарные вокальные данные и артистизм. Однако не так давно о Вере заговорили в негативном ключе.

Дело в том, что 16-летняя Алдонина выглядит старше, чем ее мать в свои зрелые годы. Виной тому стала не генетика, а неудачно подобранный макияж, укороченная прическа и наряды. Смотреть на это как-то не по себе.

Недавно Вера предстала перед публикой в вечернем платье, которое сильно «утяжелило» ее образ. Макияж Алдониной был слишком насыщенным и состарил девушку лет на 10-15. «Стараниями» стилистов и визажистов красивая и миловидная 16-летняя девушка превратилась в тетку.

Пользователи Сети отреагировали незамедлительно: «Зачем ребенка преподносят как зрелую тетю?», «Стилиста ей надо хорошего». Комментаторы попутно отметили, что сегодня многие юные девушки зачем-то хотят выглядеть старше своих лет.

Вера появилась на свет в браке Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Их союз казался идеальным, но из-за того, что певица часто работала в США, супруги отдалились друг от друга. Началова скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет. После ее смерти Вера стала жить с родителями Юлии.