Старше отца: состояние Владимира Преснякова ужаснуло россиян

Владимир Пресняков заставил своих фанатов волноваться. В Сети ходят слухи о скором разводе артиста с певицей Натальей Подольской, однако поклонников беспокоит не только это.

Домыслы о разладе с возлюбленной, подарившей ему двоих сыновей, исполнитель не комментирует. Зато он охотно демонстрирует идиллию с супругой, то и дело признаваясь ей в любви. Вот и недавно музыкант оставил в социальных сетях снимок, на котором запечатлен со своей любимой Тусей.

При этом состояние певца ужаснуло россиян: многие отметили, что он выглядит старше своего отца Владимира Преснякова. Одним не понравилась борода знаменитости, другим — его домашняя одежда. Но больше всего интернет-пользователей обеспокоил лишний вес мужа Подольской.

По мнению подписчиков, Пресняков слишком сильно поправился, поэтому ему давно пора отправиться в спортзал, чтобы привести себя в порядок. «С возрастом метаболизм нарушается, вот и набирает», — пришел к выводу один из фолловеров. Артист же предпочел не обращать никакого внимания на критику в свой адрес.