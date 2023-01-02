Старше отца: глазам не поверите, увидев 45-летнего сына Николая Расторгуева (видео)

Бессменный лидер «Любэ» редко выкладывает семейные фотографии на всеобщее обозрение. Но недавно у Николая Расторгуева был веский повод поделиться своей радостью с подписчиками: его старшему сыну Павлу исполнилось 45 лет, и отец поздравил его с юбилеем в соцсетях.

Фолловеры тут же принялись гадать, каков же возраст самого артиста. Николаю Расторгуеву 65 лет, в 19 он женился на своей первой избраннице, а в 20 у него уже появился первенец.

На снимке, которым поделился артист, он запечатлен вместе с сыном. Именинник отмечал праздник в ресторане в кругу самых близких людей. Также певец выложил видео, где его сын задувает свечи на праздничном торте.

Подписчики оставили множество комментариев под постом звезды. Одни отметили поразительное сходство сына с отцом, другие удивились, насколько зрело, чуть ли не старше отца, выглядит Павел. Возраста ему прибавляет изрядная лысина и явное отсутствие спорта.

Наследник Расторгуева занимается культурологией. Павел давно счастлив в браке и воспитывает дочь Соню, в которой известный дедушка души не чает.