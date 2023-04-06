Старше мужа на 18 лет: обомлеете, увидев жену Сергея Маковецкого (фото)

Случайных встреч не бывает — именно так говорят в Сети о знакомстве Сергея Маковецкого с главной любовью его жизни. Поклонницы толпами бегали за красавцем-актером, но ни одной из них так и не удалось разрушить его брак.

Ровно 40 лет назад артист женился на Елене Демченко, которая своего точно не упустит. Будущие супруги пересеклись в коридорах киностудии. Маковецкий, который тогда был начинающим актером, не растерялся, когда услышал от прекрасной незнакомки вопрос о том, готов ли он отвести ее под венец.

Артист согласился и тут же выбрал дату бракосочетания — майские праздники. Тогда он еще не знал, что Демченко «напросилась» к нему в жены, чтобы утереть нос Станиславу Говорухину, который стоял рядом с ней в том самом коридоре.

Режиссер уверял ее, что, будучи разведенной женщиной с маленьким ребенком, она никому не нужна.

Демченко же настаивала, ведь даже молоденький мальчик захочет жениться на ней, что и доказала разговором с Маковецким.

Сергей Васильевич о той непринужденной беседе не позабыл. Свое обещание он выполнил — влюбленные действительно сочетались браком в мае. Артиста не смутил тот факт, что избранница старше его на целых 18 лет. Жену знаменитости трудно назвать красоткой: все-таки годы берут свое. Тем не менее большая разница в возрасте не омрачила их счастья.