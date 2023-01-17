Старше матери: гляньте, что случилось с 48-летним сыном Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина впервые за долгое время решила показать поклонникам своего сына Данилу, которого родила от первого мужа — барабанщика Владимира Заседателева. Для публикации, наделавшей в Сети немало шума, у знаменитости нашелся веский повод.

Звездный наследник отпраздновал свой день рождения — ему исполнилось 48 лет. Артистка трогательно поздравила Данилу с этим событием, опубликовав его фотографии в социальных сетях.

Интернет-пользователи в свою очередь отметили, что внешность именинника на фото оставляет желать лучшего. Некоторые посчитали, что Данила выглядит даже старше своей молодящейся матери, которая также позировала вместе с ним перед камерой.

Любопытно, что сын Бабкиной не пошел по ее стопам. Он получил юридическое образование и учредил свою фирму, кроме того, служил звонарем в храме. Что же касается личной жизни, то Данила женат и воспитывает с супругой Татьяной троих детей — дочерей Веру и Марфу, а также сына Георгия.