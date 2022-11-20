Старше или младше: узнайте, сколько вам лет на самом деле

В последние десятилетия психологи и другие эксперты твердят о том, что, помимо биологического возраста, указанного в паспорте и соответствующего числу прожитых лет, у каждого человека есть также возраст внутренний (его также называют психологическим). Даже если два человека родились в один день и час, их внутренний возраст может кардинально отличаться - кто-то уже в юном возрасте отличается удивительной мудростью и зрелым взглядом на жизнь, а кто-то и в 70 лет придерживается принципов, свойственных тинейджерам. Кстати, не так давно ученые из Калининградского университета выяснили, что если человек уделяет физической активности не менее 150 минут в неделю, то у него есть все шансы продлить свой биологический возраст на один, два, а возможно даже несколько лет. Коллектив исследователей наблюдал за состоянием здоровья пятисот учащихся университета, которые согласились принять участие в исследовании. Как оказалось, у 74,4% респонденток, которые занимались физической активностью, ученые отметили замедленный тип старения организма - с наибольшим содержанием мышечной массы и наименьшим содержанием жировой массы тела.

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