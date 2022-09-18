Старше этой актрисы на сцене нет: как живет советская принцесса Турандот

Юлия Константиновна Борисова — безусловная прима театра Вахтангова, та, которую Михаил Ульянов называл его великой планетой. Вот уже 70 лет из своих 97 народная артистка СССР служит одной и той же сцене, играя на ней, как правило, главные роли.

Даже сама история театра неразрывно связана с ее именем, ведь именно Борисовой худрук Рубен Симонов отдал роль принцессы Турандот, восстанавливая легендарный спектакль Евгения Вахтангова. Именно эта постановка и дала театру новую жизнь, а для Борисовой стала началом великой театральной карьеры.

При этом киноролей в творческой жизни Борисовой всего три: Настасья Филипповна в пырьевском «Идиоте», Елена Кольцова в ленте «Посол Советского Союза» и Оксана в «Трех встречах». Несмотря на это, коллеги по театру не раз отмечали, что каждая ее роль и в театре, и в кино — это «бриллиант чистой воды».

Она и сейчас выходит на сцену родного театра. А в спектакле «Возьмите зонт, мадам Готье!», где Юлия Константиновна исполняет главную роль, вместе с ней на сцену выходят уже ее собственные правнуки.