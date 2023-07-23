Старшая дочь Ньютонов из «Бетховена» выросла: о страшиле ничего не напоминает

Фильм «Бетховен» вышел на экраны более 30 лет назад, но до сих пор остается одной из самых популярных семейных картин. В этой картине свою первую роль сыграла юная актриса Николь Том. В этом году ей исполняется 45, и девочка из «Бетховена» увидит каждого своим преображением.

Роль Рик Ньютон дала старт актерской карьере Николь.

Сегодня на ее счету десятки ролей в сериалах и фильмах. Хотя большая часть картин с ее участием известна только в пределах Соединенных Штатов, многие сериалы пользовались большой популярностью и в России. Она появилась в таких проектах, как «Касл», «Готэм» и «Менталист».

За прошедшие тридцать лет из откровенной дурнушки Николь Том превратилась в привлекательную женщину. Ее резкие и крупные черты лица с возрастом сгладились, а хороший макияж и красивая прическа подчеркивают достоинства актрисы.