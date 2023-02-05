Старшая дочь Кеосаяна и Хмельницкой произвела фурор: чертовски красива

В смешанных браках часто появляются на свет дети с удивительной красотой. Точно также произошло и в союзе российской актрисы Алёны Хмельницкой и красавца армянина Тиграна Кеосаяна.

У знаменитой пары родились две прекрасные дочки и старшая девочка уже покоряет отечественный шоу-бизнес.

Александра решила связать свою жизнь с кинематографом и при этом старается развивать свою музыкальную карьеру. Кроме артистизма и хороших вокальных данных, она унаследовала невероятную внешность. Утонченные черты лица она взяла от своей знаменитой мамы, а чарующие карие глаза — от папы. Гены сделали из девушки удивительную восточную красавицу, и ее подписчики не устают об этом писать.