Старость не пощадила: от одного взгляда на Крокодила Данди станет больно

Пол Хоган стал известен на весь мир благодаря серии фильмов «Крокодил Данди». Истории про странного и харизматичного охотника из Австралии мгновенно влюбили в себя зрителей, сделав 47-летнего артиста настоящей звездой. После грандиозного успеха Хоган пропал с экранов.

Как оказалось, прославленный артист решил сконцентрироваться на своей семейной жизни и на написании сценариев. Баснословный успех трилогии позволил ему не переживать о своем благосостоянии и заниматься любимым делом, поэтому на экранах он появлялся лишь в исключительных случаях.

Прошло двадцать лет, и в 2020 году Хоган решил возродить свой знаменитый образ. Он написал сценарий для картины «Крокодил Данди в Голливуде» и сам сыграл главную роль. Однако никто из поклонников не оценил фильм, а некоторые признались, что даже не узнали в седовласом дедушке знаменитого артиста.

Сегодня Хоган продолжает жить в Лос-Анджелесе в своем роскошном особняке. В начале октября он отметил день рождения и уже давно не похож на прославленного австралийского охотника. Несколько лет назад он намеревался вернуться в родную Австралию, но в итоге передумал и наслаждается пенсией в одном из главных городов США.