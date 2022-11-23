Старость не к лицу: какой была бы Хюррем, если бы Узерли не сбежала со съемок

В сериале ее заменила другая актриса.

Сериал «Великолепный век» прославил Мерьем Узерли на весь мир. В Хюррем-султан влюбились миллионы, но саму артистку статус звезды все больше тяготил.

В 2013 году Узерли покинула проект. Поговаривали, что все виной – конфликты на съемочной площадке. Но по словам Мерьем Узерли, она просто устала от бесконечных съемок и перестала чувствовать себя счастливой. На замену Узерли взяли актрису Вахиде Перчин, которая сыграла состарившуюся Хюррем.

Мы решили представить, какой была бы старая Хюррем-султан, если бы Мерьем Узерли осталась в сериале.

Героиня наверняка предстала бы красивой женщиной, чье лицо покрылось морщинами. Возможно, не все зрители готовы были увидеть красотку Узерли в подобном обличии.