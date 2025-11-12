Меню
Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя

12 ноября 2025 15:13
«Иллюзия обмана 3»

Рассказываем, стоит ли идти на долгожданный триквел.

Завтра в российский прокат выходит третья часть франшизы про самых ловких иллюзионистов Голливуда – и плохие отзывы с хорошими уже чередуются, как тузы с шестерками в хорошо перетасованной колоде карт.

На Rotten Tomatoes – ровно 60 %. Пока не катастрофа, но уже не фейерверк. Одни критики видят в «Иллюзии обмана 3» стильный, бодрый камбэк, другие – пустую шкатулку с зеркалами.

Хороший трюк, если не смотреть дважды

San Francisco Chronicle настроен оптимистично: по их версии, «Now You See Me: Now You Don’t» – лучший трюк франшизы. Режиссер Рубен Флейшер (тот самый, что снял «Добро пожаловать в Zомбилэнд») выстроил все сильно аккуратнее, чем Джон М. Чу во второй части.

Возвращаются Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дэйв Франко – теперь они собирают новую команду молодых фокусников, чтобы украсть кроваво-прекрасный алмаз и разоблачить очередную богачку в исполнении Розамунд Пайк.

Газета хвалит динамику актеров и «ощущение ансамбля, которого раньше не хватало». Вместо безумного монтажа – чуть больше воздуха и наблюдения за тем, как устроен сам трюк. Даже Пайк удалась:

«Злодейка, которую действительно приятно ненавидеть».

Иллюзионисты постарели, но все еще в форме

Associated Press тоже поставила три звезды из четырех. Для них фильм – «возвращение в форме»: знакомые персонажи, новые локации, легкий сатирический укус в адрес любителей криптовалют и алчных корпораций.

Все это, по мнению критика Марка Кеннеди, делает триквел бодрым, пусть и не гениальным.

Он отмечает, что сценарий бережно объединяет старых «всадников» с юными «пони» и даже намекает на четвертую часть. И самое приятное – почти нет CGI-безумия: многие фокусы сняты по старинке, «в одном кадре, без цифровой пыли». Классическая магия без спецэффектов.

Кто-то опять перепутал чудо с монтажом

Daily Beast на это смотрит жестче. Их автор Ник Шейгер уверяет, что вся франшиза – трюк без искры, а третий фильм «еще более бессмысленный».

По его словам, здесь «магия только на уровне спецэффектов»: герои делают невозможное, но не потому что талантливы, а потому что сценарий так захотел. Розамунд Пайк, мол, единственная, кто действительно работает на экране, остальное – скучные фантомы из тумана CGI.

Те же претензии к логике: трюки невозможно воплотить в жизни, значит, и напряжения нет – все равно победят.

Шутки утомляют, но актеры стараются

На Mashable отнеслись мягче: да, фильм местами хаотичный, шутки про зумеров и «стариков» утомляют, а сценаристов в титрах больше, чем фокусников в кадре. Но в то же время видно, что актеры кайфуют.

Харрельсон снова играет с самоиронией, Фишер элегантна и безупречна, Франко вечно дерзок. Новички бодры и уверены – особенно Джастис Смит, который будто бы и есть главное открытие этой части.

Фильм, по их словам, не предлагает ничего нового, но и не обещает революцию. Это «теплое возвращение в мир трюков и зеркал», где главное удовольствие – смотреть, как старая команда снова делает свое шоу.

«Если не ждать фейерверка – будет праздник»

Да, третья «Иллюзия обмана» не переворачивает жанр и не предлагает новых приемов. Но, похоже, Флейшер не и стремился.

Он просто дает зрителю именно то, за что когда-то полюбили первую часть: нагловатых магов, щепотку социального пафоса, кражу века и «один последний фокус» под аплодисменты.

Можно ворчать про сценарные дыры, лишние персонажи и усталые приемы, но все равно приятно увидеть, как Айзенберг и компания вновь вытаскивают кролика из шляпы – пусть даже все давно знают, где его прятали на самом деле.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
