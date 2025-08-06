Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам

«Зима близко» — фраза, с которой началась не только «Игра престолов», но и знакомство зрителей с Домом Старков. Этих персонажей любили, за них переживали, им сочувствовали. Они были воплощением чести, справедливости и, возможно, последней надежды на порядок в раздираемом Вестеросе.

Но есть одна странность, которую многие даже не замечают: Старков вроде бы много в сериале… но почти никогда — вместе.

И это не преувеличение: все члены семьи Старков собирались в одном кадре только один раз — в самой первой серии. Тогда они были единым целым: Эддард, Кейтилин, Робб, Санса, Арья, Бран, Джон Сноу и даже маленький Рикон. Мы знакомимся с ними как с крепкой, сплоченной семьей — но это и есть их первое и последнее полноценное воссоединение.

Уже после первой серии все начинает рушиться. Неда забирают в Королевскую Гавань, Арья и Санса разделяются, Джон уходит на Стену. Затем — арест, казнь, война, предательства, убийства.

Дом Старков буквально разрывается на части, и судьба заносит каждого из них в отдельную историю, полную боли, взросления и борьбы.

Без счастливой концовки

К концу сериала в живых остаются только четверо: Санса, ставшая королевой Севера, Бран, занявший Железный трон, Арья, решившая отправиться исследовать неизведанные земли, и Джон Сноу, которого после всех перипетий снова отправляют за Стену.

Все они прошли огромный путь — возможно, даже больший, чем кто-либо другой в сериале. Но при этом настоящей сцены воссоединения Старков мы так и не получили.

Можно сказать, что именно в этом и заключается смысл: «Игра престолов» никогда не была о счастливых семьях и простом хэппи-энде. Старки — символ того, как даже самые благородные семьи могут быть разорваны жестоким миром.

