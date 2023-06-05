Старику Хоттабычу не подошла русская фамилия: обомлеете, на какую он ее сменил

Фильм «Старик Хоттабыч» 1956 года принес исполнителю главной роли оглушительную популярность. Николай Волков стал сниматься в кино в еще начале 40-х, но прославился благодаря этой сказке. Мало кто знает, что еще в начале своей карьеры он взял псевдоним. Вот как это получилось.

Актер происходил из русской дворянской семьи Агуровых. То есть при рождении будущий экранный Хоттабыч получил имя и фамилию Николай Агуров. На смену фамилии он пошел уже во время службы в театре. Вместе с братом, тоже артистом, Николай Николаевич бросил жребий, кому из них брать псевдоним. Ему-то и выпала эта честь. Так он стал «основателем» актерской династии Волковых — вот такую незатейливую фамилию выбрал артист вместо своей дворянской.

До советского Старика Хоттабыча Николай Николаевич в основном играл в театре. Но нашумевшая сказка резко изменила его карьерную судьбу. На Волкова стали сыпаться предложения от режиссеров, и он не мог им отказать. Так актер снялся в лентах «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Шестое июля». Его сын Николай Волков-младший тоже стал известным артистом.