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Старикам тут не место: возрастные актеры театра Табакова остались без работы

14 сентября 2023 10:00
Старикам тут не место: возрастные актеры театра Табакова остались без работы

Молодежь наступает на пятки ветеранам.

Немногим артистам удается годами держаться на плаву, блистая в главных ролях. Рано или поздно на их место приходит молодое и дерзкое поколение. Похожие процессы происходят и в театре Олега Табакова, который с 2018 года возглавляет Владимир Машков.

У нового художественного руководителя свое видение — одни принимают перемены, а другие грустят о старых временах. В числе поклонников «эпохи Машкова» оказался Евгений Петросян. Юморист посетил спектакль «Смертельный номер», знаменующий новый сезон, и остался в восторге от постановки.

В личном блоге артист похвалил старания Машкова и отметил, что в шоу задействованы молодые таланты. Петросян добавил, что старым актерам, которых все меньше задействуют в спектаклях, такое уже не под силу.

«Физически осилить такую колоссальную нагрузку артист может только в молодости», — написал создатель «Кривого зеркала».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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