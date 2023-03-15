Старик с глубокими морщинами: Тихонова из «Следа» теперь не узнать (фото)

Евгений Кулаков превосходно вжился в роль программиста Ивана Тихонова из сериала «След». Многие поклонники были расстроены, узнав, что после многолетней работы актер навсегда покинул проект. Оказалось, что впереди их ждало еще одно разочарование.

Артист отправился в Израиль, уточнив, что его сын, страдающий от аутизма, нуждается в лечении. Вскоре Кулаков признался, что Земля Обетованная встретила их с распростертыми объятиями, поэтому он с семьей решил остаться на неопределенный срок. Теперь актер делится с фанатами подробностями своей жизни в соцсетях, публикуя фотографии и видео со своим участием.

Однако посты знаменитости далеко не всегда радуют фолловеров. Многие из них больше не узнают некогда привлекательного актера, отмечая, что его внешность изменилась до неузнаваемости. По мнению большинства подписчиков, из молодого красавца Кулаков, которому всего 42 года, вдруг превратился в уставшего старика с глубокими морщинами. Между тем звезда экрана свой внешний вид предпочитает не комментировать.