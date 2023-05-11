«Старик Хоттабыч» в молодости был невероятно хорош собой: осторожно, не влюбитесь

На фильме «Старик Хоттабыч» выросло не одно поколение детей. Главная звезда культовой картины — Николай Волков. Роль джинна будто заново открыла артиста для режиссеров.

Волков был преимущественно театральным актером, в кино его практически не звали. Но все изменилось после премьеры ленты Геннадия Казанского. Приглашений на съемочную площадку стало так много, что Николаю Николаевичу пришлось оставить театральную сцену. Тогда ему было уже 55 лет — вот почему многие зрители не знают, как артист выглядел в молодости.

Между тем на заре своей карьеры в отечественном кинематографе, которая началась в 1941-м, он был невероятно хорош собой. Такой красавчик легко мог покорить любую женщину. К слову, личная жизнь знаменитости сложилась весьма удачно. Он женился на актрисе оперетты Антонине Гимбуржевской. Женщина подарила ему сына Николая, ставшего актером как и родители.