Старик Хоттабыч появился в «Полосатом рейсе»: многие не заметили любимого героя

Картина «Старик Хоттабыч» была одной из любимых у советских детей. Приключения 12-летнего Вольки Костылькова и джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба пересматривали не по одному разу. Секрет киноленты был в филигранной игре актеров. Среди талантливых коллег выделялся Николай Волков, исполнивший главную роль.

Удивительно, но в жизни экранному Хоттабычу было всего 53 года — совсем не тянет на тысячелетнего старика. Но благодаря умелой работе гримеров артист получил длинный нос, закрученные усы, окладистую бороду и массивный тюрбан. Без характерных атрибутов Волкова часто не узнавали зрители.

Большинство даже не догадывается, что актер исполнил роль торгового агента в комедии «Полосатый рейс». Николай Волков снимался до самой смерти в 1985 году. На его счету такие картины, как «Алые паруса», «Двенадцать месяцев», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Бриллианты для диктатуры пролетариата».