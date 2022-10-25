«Старички уже не те»: опозорившуюся на публике группу «На-На» подняли на смех

Солисты группы «На-На» вышли на сцену, но вместо восторженных аплодисментов получили порцию жесткой критики. Лариса Долина уличила знаменитостей во лжи, о чем не смогла промолчать.

Все случилось в эфире шоу «Битва поколений», где народная артистка выступала в роли одного из членов жюри. «Нанайцам» довелось соревноваться с молодыми исполнителями Gayazovs Brothers, известными благодаря такому хиту, как «Малиновая лада».

Подопечные Бари Алибасова, в отличие от своих юных коллег, решили пойти на хитрость и пели под фонограмму. И если обычные зрители не поняли этого, то Лариса Александровна быстро вывела звезд на чистую волу.

«Этот трек был под плюс. Так нельзя», — отчитала Долина артистов.

Опозорившиеся на публике Владимир Политов и Вячеслав Жерябкин попытались сослаться на некие технические сложности, но в дело вмешался ведущий проекта, который заявил, что участники сами решают, как выступать — под плюс или минус. В итоге судьи отдали победу Gayazovs Brothers, а интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что «старички уже не те».