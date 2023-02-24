Старички на лавочке: сегодня на героев комедии «Назад в будущее» без слез не взглянешь

Когда-то научно-фантастическая комедия «Назад в будущее» стала настоящим прорывом в индустрии кино. Она подробно раскрыла тему путешествий во времени и с помощью новых технологий съемки позволила людям пофантазировать, что будет, если отправиться на несколько десятилетий назад или вперед.

Но, как это часто бывает с большими и успешными кинофраншизами, исполнители главных героев стали прочно ассоциироваться у людей с персонажами из фильма. Поэтому не все артисты смогли построить успешную карьеру.

Спустя 38 лет они снова воссоединились, и вместо радости фанаты популярной трилогии испытали грусть и даже жалость. Увидев Дока, Марти, Лоррейн и Бифа, сложно сдержать слез, потому что актеры, сыгравшие этих героев, сильно постарели. На их лице появилось множество морщин, а кто-то и вовсе заработал второй подбородок.

Но особенно шокировала трансформация Майкла Джея Фокса, который теперь лишь отдаленно напоминает подростка, путешествующего во времени.