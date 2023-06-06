Стареющий солист группы «На-На» отхватил молоденькую: мечта любого мужчины

Самый популярный солист группы «На-На» Владимир Политов не сдает своих позиций. Недавно секс-символ 90-х стал отцом: наследника Артема ему подарила молодая жена.

Политов познакомился с будущей супругой Ольгой в Благовещенске во время концерта, она была его фанаткой. Затем они начали встречаться, а в 2021 году тайно поженились. Сегодня счастливые супруги радуются новорожденному Артему.

Ольга годится ему в дочери стареющему 52-летнему мужу. Избранница «нанайца» — стройная красавица с длинными темными волосами, очаровательной улыбкой и высокими скулами. Счастливчику Политову может позавидовать любой мужчина.

Владимир до последнего держал беременность Ольги в секрете, поэтому новость о прибавлении в его семействе ошарашила поклонников. Артем — второй ребенок артиста. Также у него есть старшая дочь Алена, которая моложе своей мачехи всего на пять лет.

Политов посетовал, что уделял наследнице слишком мало времени, ведь ее рождение пришлось на его пик славы. Зато теперь Владимир полностью включен в родительство. «Малыша вдвоем купаем с супругой, голову ему я мою только. Если нужно столбиком с ним походить после кормления, то это тоже я», — рассказал музыкант на программе «Звезды сошлись».