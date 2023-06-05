Стареющий муж не у дел: юная любовница Ярмольника вновь свободна

Актриса Виктория Романенко известна пристрастием к мужчинам постарше. Несколько лет назад у нее, по слухам, был страстный роман с Леонидом Ярмольником. Любовников не остановил тот факт, что актер был женат. Но эти запретные отношения закончились, и Виктория «переключилась» на другого возрастного мужчину.

Следующим избранником стал виолончелист Борис Андрианов. Он старше Романенко на 12 лет. В этом браке родился первый сын Виктории Петр. Вскоре актрисе надоели эти отношения, и она ушла к своему коллеге.

Партнером Романенко стал Артур Ваха, известный по сериалам «Тест на беременность», «Восьмидесятые», «За час до рассвета». Разница между влюбленными составляет 25 лет в пользу актера. В этом союзе родился второй сын Виктории Иван. Но и в этих отношениях Романенко не обрела счастья и бросила своего стареющего гражданского мужа.

Ваха с сожалением говорит об уходе своей возлюбленной. Они не общаются даже на тему профессии.

«Теперь мы не советуемся друг с другом, хотя раньше советовались», — посетовал актер в интервью журналистам «Экспресс газеты».

Виктория же счастлива и свободна. В свои 34 года она выглядит как юная девушка, словно за ее спиной не было ни двух родов, ни многочисленных романов.