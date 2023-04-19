Стареющей невесте под стать: при виде Киану Ривза волосы встанут дыбом (фото)

Даже в солидном возрасте Киану Ривз сводил с ума многих женщин. Но, кажется, эти времена канули в Лету, ведь сегодня голливудский актер уже не тот красавчик.

Артист не так давно отметил свое 58-летие. Он до сих пор не женат, но у Киану есть давняя возлюбленная — художница Александра Грант. Избранница моложе на девять лет, но выглядит она старше Ривза. А недавно поклонники актера заметили, что с годами и он начал походить на свою преждевременно стареющую пассию.

Дело в том, что Киану позволяет себе появляться на публике в растрепанном виде под стать Александре. Оба могут засветиться с непричесанной и всклокоченной шевелюрой, поэтому смотреть на них даже неловко. Теперь Ривз выглядит старым и неопрятным, а от его обаяния ничего не осталось.

Поклонники Нео не узнают своего кумира и винят в его «падении» Грант. Вот какие комментарии оставляют пользователи Сети: