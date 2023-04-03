Старейшему тату-мастеру на планете 106 лет: ее внешность повергнет в шок

Джуди Денч придется подвинуться: рекорд актрисы побила тату-мастер Апо Ванг-Од, оказавшая лицом нового номера филиппинского Vogue. Ранее артистка была самой пожилой моделью, оказавшейся на обложке глянца. Если ей на тот момент было 85 лет, то татуировщица позировала перед фотографами в 106 лет.

Теперь в Сети горячо обсуждают этот факт. Многие прежде никогда не слышали про Апо Ванг-Од, посвятившую всю жизнь любимому делу. Тату-мастер работает с 16 лет и использует технику баток.

Эта методика сводится к использованию смеси угля и воды. Наносится же рисунок на кожу при помощи заостренной палки. Апо Ванг-Од признается, что главный источник ее вдохновения — природа.

Между тем в Сети обсуждают вовсе не творчество мастера, а ее внешность и многочисленные нательные рисунки. Россияне отмечают, что для столь почтенного возраста Апо Ванг-Од, как и ее татуировки, отлично сохранилась.