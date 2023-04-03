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Киноафиша Статьи Старейшему тату-мастеру на планете 106 лет: ее внешность повергнет в шок

Старейшему тату-мастеру на планете 106 лет: ее внешность повергнет в шок

3 апреля 2023 10:45
Старейшему тату-мастеру на планете 106 лет: ее внешность повергнет в шок

Интернет-пользователи не могут скрыть свое восхищение.

Джуди Денч придется подвинуться: рекорд актрисы побила тату-мастер Апо Ванг-Од, оказавшая лицом нового номера филиппинского Vogue. Ранее артистка была самой пожилой моделью, оказавшейся на обложке глянца. Если ей на тот момент было 85 лет, то татуировщица позировала перед фотографами в 106 лет.

Теперь в Сети горячо обсуждают этот факт. Многие прежде никогда не слышали про Апо Ванг-Од, посвятившую всю жизнь любимому делу. Тату-мастер работает с 16 лет и использует технику баток.

Эта методика сводится к использованию смеси угля и воды. Наносится же рисунок на кожу при помощи заостренной палки. Апо Ванг-Од признается, что главный источник ее вдохновения — природа.

Между тем в Сети обсуждают вовсе не творчество мастера, а ее внешность и многочисленные нательные рисунки. Россияне отмечают, что для столь почтенного возраста Апо Ванг-Од, как и ее татуировки, отлично сохранилась.

Старейшему тату-мастеру на планете 106 лет: ее внешность повергнет в шок

"И не скажешь, что ей больше 100 лет","Приятно смотреть на ярких людей«, «Не так уж и плохо татуировки выглядят в старости», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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