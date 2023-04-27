«Старая, страшная»: что останется от красоты Кудрявцевой, если смыть грим

Лера Кудрявцева часто слышит комплименты. Многих удивляет, что в 51 год телеведущая даст фору многим 20-летним. Звезда экрана не стала кривить душой и решила показать широкой общественности себя настоящую.

Общаясь с поклонниками в социальных сетях, знаменитость сразу призналась, что своей красотой обязана трем составляющим. И это вовсе не правильное питание, спорт и отсутствие вредных привычек.

Выглядеть безупречно теледиве помогают макияж, фотошоп и фильтры. Без этого набора от очарования эффектной блондинки не останется и следа. «Я старая, страшная», — именно так описала себя Кудрявцева в реальной жизни.

Что же касается пластики и уколов красоты, то ранее знаменитость призналась, что это не для нее. По уверению ведущей шоу «Секрет на миллион», под нож она ложилась, чтобы увеличить грудь, и спустя время, чтобы избавиться от имплантов. А вот со своим лицом, по словам Кудрявцевой, она ничего не делала.