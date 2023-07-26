«Старая-престарая»: Пегова из секс-бомбы превратилась в пенсионерку (фото)
Артистка стала неузнаваемой.
Ирина Пегова свела с ума не одного мужчину своими пышными формами. Артистка часто экспериментирует с имиджем, но на этот раз ее преображение сильно разочаровало народ.
В социальных сетях знаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена с короткой стрижкой и темным цветом волос. К тому же Пегова позировала в засаленном халате — одним словом, из секс-символа российского кино превратилась в обычную пенсионерку.
В подписи к снимку Пегова отметила, что новый имидж нужен ей для проб. Однако артистка призналась, что всерьез задумалась над тем, чтобы отказаться от блонда и сделать новую стрижку.
Но фанаты умоляют ее передумать, поскольку такой образ совсем не идет звезде экрана.
«Ой нет, старая-престарая в этом образе», «Ни в коем случае», «Вы постарели лет на „дцать“», «Теряется ваша харизма», «Вы совсем другой человек», — пишут фолловеры в комментариях.