«Старая-престарая»: Пегова из секс-бомбы превратилась в пенсионерку (фото)

Ирина Пегова свела с ума не одного мужчину своими пышными формами. Артистка часто экспериментирует с имиджем, но на этот раз ее преображение сильно разочаровало народ.

В социальных сетях знаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена с короткой стрижкой и темным цветом волос. К тому же Пегова позировала в засаленном халате — одним словом, из секс-символа российского кино превратилась в обычную пенсионерку.

В подписи к снимку Пегова отметила, что новый имидж нужен ей для проб. Однако артистка призналась, что всерьез задумалась над тем, чтобы отказаться от блонда и сделать новую стрижку.

Но фанаты умоляют ее передумать, поскольку такой образ совсем не идет звезде экрана.