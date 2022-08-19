Старая «Маска» на новый лад: вот почему в «Аватаре» обошлись без участия Киркорова

Новый музыкальный проект «Аватар» совсем скоро появится в эфире. Шоу своей задумкой практически полностью повторит знаменитую «Маску», и даже ведущим станет все тот же Вячеслав Макаров. При этом, как оказалось, Филипп Киркоров не появится в новом проекте.

Так, среди экспертов, угадывающих музыкантов по их цифровым копиям, окажутся Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов и звезда социальных сетей Ида Галич. Пятого члена жюри продюсеры пообещали объявить перед премьерой сезона.

Как предполагают пользователи Сети, создатели шоу решили отказаться от услуг Киркорова именно из-за реакции зрителей. Дело в том, что поклонники «Маски» активно критиковали судейство музыканта и обвиняли его в предвзятости. По их мнению, он совсем не подходил на роль председателя жюри, а другой артист справился бы с его ролью намного лучше.

Сами продюсеры, а также Киркоров пока никак не прокомментировали новый проект и выбор ведущего. Отметим, что о съемках нового сезона «Маски » пока ничего неизвестно.